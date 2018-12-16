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13:13, 16 декабря 2018 669
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В Москве задержали водителя, не пропустившего скорую с тяжелобольным пациентом. Видео

В Москве задержали водителя, не пропустившего скорую с тяжелобольным пациентом. Видео

В Москве задержали водителя, не пропустившего скорую с тяжелобольным пациентом, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел возле «Москва-сити». Видео очевидцев появилось в сети 13 декабря.

На кадрах видно, что водителя Mazda просят уступить дорогу бригаде скорой помощи.

Затем водитель автомобиля останавливается и включает аварийную сигнализацию.

На мужчину составили административное дело по статье 12.17 КоАП. Ему грозит штраф в размере 500 рублей или лишение прав до трех месяцев.


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5 дней назад
Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил

Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил 1

В Солотче проходили съемки одной из сцен фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова. Корреспондент RZN.info посетил съемочную площадку и пообщался с участниками проекта.

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