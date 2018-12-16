В Москве задержали водителя, не пропустившего скорую с тяжелобольным пациентом. Видео

В Москве задержали водителя, не пропустившего скорую с тяжелобольным пациентом, передает
Инцидент произошел возле «Москва-сити». Видео очевидцев появилось в сети 13 декабря.
На кадрах видно, что водителя Mazda просят уступить дорогу бригаде скорой помощи.
Затем водитель автомобиля останавливается и включает аварийную сигнализацию.
На мужчину составили административное дело по статье 12.17 КоАП. Ему грозит штраф в размере 500 рублей или лишение прав до трех месяцев.
В районе Москва-сити на Третьем транспортном кольце автомобиль Mazda не пропустил спешащую в больницу бригаду скорой помощи.— Телемастер Игорь (@Telemaster68) 13 декабря 2018 г.
Водитель не отреагировал на слова через громкоговоритель, а затем специально остановился и включил «аварийку», полностью заблокировав проезд скорой. pic.twitter.com/mFsjL9J8TY