В ДТП с автобусом в Швейцарии пострадали десять россиян, передает
Отмечается, что по данным местной полиции, в аварии пострадали всего шесть граждан России.
В шесть утра по московскому времени пассажирский автобус, следовавший из Генуи в Дюссельдорф, врезался в стену. Один человек погиб, 44 получили травмы.
Пресс-секретарь кантональной полиции Ребекка Тилен рассказала РИА Новости, что в автобусе также были граждане Швейцарии, Германии, Италии, Албании, Колумбии, Иордании, Румынии, Боснии, Нигерии, Ганы и Бенина.
Утром 16 декабря под Цюрихом в результате ДТП с рейсовом автобусом, следовавшим из Италии, пострадали 10 росграждан. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь. @RusEmbSwiss находится в контакте с полицией кантона, а также лечебными учреждениями. pic.twitter.com/5mvMX7FZBm— Russian Embassy Bern (@RusEmbSwiss) 16 декабря 2018 г.