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18:02, 16 декабря 2018 207
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Следователи назвали причину взрыва в жилом доме в Вологде

Следователи назвали причину взрыва в жилом доме в Вологде

Следователи назвали причину взрыва в жилом доме в Вологде. Взрыв газа произошел после включения света в квартире, где около суток никого не было, передает ТАСС со ссылкой на СК.

В квартире жили мужчина и женщина, около суток их не было дома, уезжали на дачу. Когда женщина по приезду щелкнула выключателем света — прогремел взрыв. Хозяйка квартиры скончалась в машине «скорой», ее супруга отбросило взрывной волной, он получил травмы.

Отмечается, что опасность обрушения конструкций здания сохраняется.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

На месте происшествия продолжают работать следователи, сотрудники МЧС, и полиции.

Напомним, взрыв в жилом доме в Вологде произошел в ночь на воскресенье, 16 декабря. Пострадали более десяти человек.

Фото группы «ВОП.РУ» «ВКонтакте»


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