Следователи назвали причину взрыва в жилом доме в Вологде. Взрыв газа произошел после включения света в квартире, где около суток никого не было, передает
В квартире жили мужчина и женщина, около суток их не было дома, уезжали на дачу. Когда женщина по приезду щелкнула выключателем света — прогремел взрыв. Хозяйка квартиры скончалась в машине «скорой», ее супруга отбросило взрывной волной, он получил травмы.
Отмечается, что опасность обрушения конструкций здания сохраняется.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).
На месте происшествия продолжают работать следователи, сотрудники МЧС, и полиции.
Напомним, взрыв в жилом доме в Вологде
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