Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору алкоголя

Специалисты управления
Чтобы избежать покупки некачественной и фальсифицированной алкогольной продукции, рязанцам следует покупать спиртное только в стационарных организациях (магазины, рестораны, бары, кафе, буфеты) при наличии соответствующей лицензии, которая должна быть размещена в доступной для посетителей форме.
При выборе алкогольной продукции нужно обращать внимание на упаковку: бутылка и пробка не должны быть повреждены или деформированы, а ее содержимое должно быть без примесей и осадка.
Этикетка должна быть ровно наклеена и содержать полную информацию на русском языке с датой розлива. Акцизная марка должна быть целой, без повреждений, иметь водяные знаки, номер, название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке.
Управление предупредило, что употребление алкоголя, даже качественного, в больших количествах способно привести к отравлению. Не следует употреблять спиртосодержащие пищевые (ароматизаторы) и непищевые (лосьоны) жидкости.