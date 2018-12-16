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17:15, 16 декабря 2018 4 984
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору алкоголя

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору алкоголя

Специалисты управления Роспотребнадзора по Рязанской области в преддверии новогодних праздников дали рекомендации по выбору алкоголя.

Чтобы избежать покупки некачественной и фальсифицированной алкогольной продукции, рязанцам следует покупать спиртное только в стационарных организациях (магазины, рестораны, бары, кафе, буфеты) при наличии соответствующей лицензии, которая должна быть размещена в доступной для посетителей форме.

При выборе алкогольной продукции нужно обращать внимание на упаковку: бутылка и пробка не должны быть повреждены или деформированы, а ее содержимое должно быть без примесей и осадка.

Этикетка должна быть ровно наклеена и содержать полную информацию на русском языке с датой розлива. Акцизная марка должна быть целой, без повреждений, иметь водяные знаки, номер, название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке.

Управление предупредило, что употребление алкоголя, даже качественного, в больших количествах способно привести к отравлению. Не следует употреблять спиртосодержащие пищевые (ароматизаторы) и непищевые (лосьоны) жидкости.


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