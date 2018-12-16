Блогеры сняли трейлер несуществующего фильма про тюрьму для интернет-преступников

Популярные блогеры сняли трейлер несуществующего фильма «Зона комфорта» про тюрьму для интернет-преступников. Видео опубликовали на YouTube.
Автором ролика стал режиссер и блогер Егор Лоскутов. В трейлере снялись комики Илья Шабельников, известный как Satyr, и Данила Поперечный.
По сюжету «фильма», главный герой — успешный видеоблогер, который живет «на полную». Однажды утром оперативники забирают его в спецтюрьму для интернет-преступников. Его обвиняют в экстремизме в сети.
Помимо блогеров, местные арестанты — обычные люди, репостнувшие не тот мем, «тролли» из комментариев, исполнители молодежных хитов, старожилы «жжшники» и прочие.
«Спасибо за вашу поддержку! Благодаря ей однажды этот формат может превратиться в настоящий фильм», — отметил Егор Лоскутов в подписи к видео на своем YouTube-канале.
Трейлер несуществующего фильма можно посмотреть по