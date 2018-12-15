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14:40, 15 декабря 2018 4 420
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В субботу перекроют центр Рязани

В субботу перекроют центр Рязани

В субботу, 15 декабря, центр Рязани перекроют из-за парада Дедов Морозов. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за парада движение по площади Ленина (от улицы Ленина до Маяковского) перекроют с 17:00 до 19:00.

Кроме того, временно (с 17:00 до 17:20) ограничат движение по Первомайскому проспекту (от площади Победы до Ленина).

Маршруты движения общественного транспорта также изменятся.

Напомним, шествие стартует с площади Победы и завершится на площади Ленина.

После мероприятия на площади Ленина пройдет флешмоб участников и презентация новогодних программ рязанских театров, а также зажжение главной городской елки.


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