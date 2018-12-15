В Рязани впервые прошел форум отцов

В субботу, 15 декабря, в Рязани впервые прошел региональный форум отцов. Об этом сообщил
На встрече присутствовали министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина, представители муниципальных образований, прокуратуры, МЧС и других ведомств, духовенство Рязанской епархии.
Форум, по замыслу организаторов, призван объединить отцов в решении насущных проблем, связанных с темой безопасности детей. Участники обсудили роль отца в формировании здорового и безопасного образа жизни детей.
Кроме того, гости поучаствовали в интерактивных площадках: «Основы безопасности жизнедеятельности. Действия в условиях ЧС природного, социального, техногенного характера», «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Лаборатория безопасности», «Психологические особенности детей подросткового возраста, детско-родительские отношения» и других.
Отмечается, что на встрече заявили о необходимость формирования совета отцов в каждом муниципальном округе.