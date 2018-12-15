В субботу, 15 декабря, половина жителей Рыбного осталась без света и воды из-за несанкционированных раскопок. Об этом сообщил портал «
Строители оборвали силовой кабель во время земляных раскопок в районе Депо на улице Пролетарской.
Отмечается, что бригада горэлектросети «экстренно выехала на место для проведения работ по восстановлению».
Без электричества и воды остались жители районов Депо, Черемушки, Большой и другие.
Пользователи соцсетей сообщили, что на момент 19:50 на некоторых улицах электричества и воды еще нет. «Не успели включить, уже выключили», — отметил один из местных жителей.
Фото «Rybnoe.Net»