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19:54, 15 декабря 2018 801
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Половина жителей Рыбного осталась без света и воды из-за несанкционированных раскопок

Половина жителей Рыбного осталась без света и воды из-за несанкционированных раскопок

В субботу, 15 декабря, половина жителей Рыбного осталась без света и воды из-за несанкционированных раскопок. Об этом сообщил портал «Rybnoe.Net» со ссылкой на администрацию города.

Строители оборвали силовой кабель во время земляных раскопок в районе Депо на улице Пролетарской.

Отмечается, что бригада горэлектросети «экстренно выехала на место для проведения работ по восстановлению».

Без электричества и воды остались жители районов Депо, Черемушки, Большой и другие.

Пользователи соцсетей сообщили, что на момент 19:50 на некоторых улицах электричества и воды еще нет. «Не успели включить, уже выключили», — отметил один из местных жителей.

Фото «Rybnoe.Net»


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Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил

Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил 1

В Солотче проходили съемки одной из сцен фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова. Корреспондент RZN.info посетил съемочную площадку и пообщался с участниками проекта.

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