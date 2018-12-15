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10:58, 15 декабря 2018 548
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МЧС предупредило рязанцев о гололедице

МЧС предупредило рязанцев о гололедице

Фото: Pixabay.com

Рязанцев предупредили о гололедице. Соответствующее метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

«Днем 15 декабря на территории Рязанской области местами ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица», — отметили в сообщении.


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