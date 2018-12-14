Женщина на «Матизе» устроила массовое ДТП под Рязанью. Фото

В четверг, 13 декабря, на восьмом километре дороги «Спас-Клепики — Рязань» столкнулись три автомобиля. ДТП произошло в 9:10, сообщила
По предварительной информации, двигавшаяся со стороны Солотчи 34-летняя рязанка на Daewoo Matiz не справилась с управлением и выехала на «встречку», где столкнулась с Lada Priora под управлением 35-летнего водителя.
После удара Lada въехала в разделительное ограждение, а в Matiz врезалась ехавшая сзади Kia Spectra, за рулем которой был 77-летний пенсионер.
В результате пострадала водитель Daewoo Matiz, ее доставили в больницу.