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10:27, 14 декабря 2018 3 999
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Женщина на «Матизе» устроила массовое ДТП под Рязанью. Фото 1

Женщина на «Матизе» устроила массовое ДТП под Рязанью. Фото

Фото: УМВД по Рязанской области

В четверг, 13 декабря, на восьмом километре дороги «Спас-Клепики — Рязань» столкнулись три автомобиля. ДТП произошло в 9:10, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, двигавшаяся со стороны Солотчи 34-летняя рязанка на Daewoo Matiz не справилась с управлением и выехала на «встречку», где столкнулась с Lada Priora под управлением 35-летнего водителя.

После удара Lada въехала в разделительное ограждение, а в Matiz врезалась ехавшая сзади Kia Spectra, за рулем которой был 77-летний пенсионер.

В результате пострадала водитель Daewoo Matiz, ее доставили в больницу.


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3 дня назад
Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил

Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил 1

В Солотче проходили съемки одной из сцен фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова. Корреспондент RZN.info посетил съемочную площадку и пообщался с участниками проекта.

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