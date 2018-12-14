Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:30, 14 декабря 2018 378
 0    0

В столовых четырех спасских школ нашли нарушения

В столовых четырех спасских школ нашли нарушения

Во время проверки в Спасском районе специалисты нашли нарушения санитарно-эпидемиологических норм в столовых четырех школ. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

В частности, фактический рацион питания детей не соответствовал утвержденному меню, повара работали в ювелирных украшениях, у сотрудников кухни не было данных о гигиенической подготовке и аттестации, тарелки использовали со сколами, правила мытья посуды нарушали.

В отношении четырех директоров вынесли постановления о возбуждении дел об административных нарушениях по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
18:34, 14 декабря 2018
Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в пяти школах Пронского района
17:30, 14 декабря 2018
В столовых четырех спасских школ нашли нарушения
17:19, 14 декабря 2018
В 2019 году в России изменится порядок сдачи ЕГЭ
13:34, 14 декабря 2018
В Михайловском районе прокуратура нашла нарушения в трех школьных столовых 1
21:32, 11 декабря 2018
Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Что тебе подарить? Топ-10 волшебных книг для счастливого Нового года

Что тебе подарить? Топ-10 волшебных книг для счастливого Нового года 1

Если не знаете, какое произведение лучше подобрать для себя или близких, вам поможет список книжных подарков.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 35 978
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
10:53, 7 декабря 2018 34 810
Рязанка погибла на парковке ТЦ, катаясь на ватрушке 3
15:32, 8 декабря 2018 26 510
Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката. Видео
19:00, 9 декабря 2018 23 995
Пропавший 23-летний рязанец скончался в реанимации 3
17:52, 8 декабря 2018 22 026
Любимов рассказал об итогах съезда партии «Единая Россия»
Все новости
Форум