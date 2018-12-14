В столовых четырех спасских школ нашли нарушения

Во время проверки в Спасском районе специалисты нашли нарушения санитарно-эпидемиологических норм в столовых четырех школ. Об этом сообщил
В частности, фактический рацион питания детей не соответствовал утвержденному меню, повара работали в ювелирных украшениях, у сотрудников кухни не было данных о гигиенической подготовке и аттестации, тарелки использовали со сколами, правила мытья посуды нарушали.
В отношении четырех директоров вынесли постановления о возбуждении дел об административных нарушениях по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ.