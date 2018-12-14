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13:32, 14 декабря 2018 1 974
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В следующем году отремонтируют дорогу до Константинова

В следующем году отремонтируют дорогу до Константинова

Николай Любимов поручил министру транспорта и автомобильных дорог Даниле Рубцову включить в план на 2019 год ремонт дороги от трассы М-5 «Урал» до деревни Старолетово. Об этом губернатора попросил местный житель Андрей Ведищев, сообщил сайт регионального правительства.

Длина участка, который планируют отремонтировать, составляет 10,5 километра.

«Эту дорогу, по которой ездят жители региона, туристы в Константиново, надо обязательно включить в план на 2019 год и предусмотреть необходимое финансирование», — сказал Любимов.

Рязанца, обратившегося к губернатору с этим вопросом, губернатор попросил организовать общественный контроль за капремонтом участка.


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Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил

Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил 1

В Солотче проходили съемки одной из сцен фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова. Корреспондент RZN.info посетил съемочную площадку и пообщался с участниками проекта.

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