В следующем году отремонтируют дорогу до Константинова

Николай Любимов поручил министру транспорта и автомобильных дорог Даниле Рубцову включить в план на 2019 год ремонт дороги от трассы М-5 «Урал» до деревни Старолетово. Об этом губернатора попросил местный житель Андрей Ведищев, сообщил
Длина участка, который планируют отремонтировать, составляет 10,5 километра.
«Эту дорогу, по которой ездят жители региона, туристы в Константиново, надо обязательно включить в план на 2019 год и предусмотреть необходимое финансирование», — сказал Любимов.
Рязанца, обратившегося к губернатору с этим вопросом, губернатор попросил организовать общественный контроль за капремонтом участка.