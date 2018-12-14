В Рязанской области на работницу ЗАГСа завели дело за незаконный развод

В Чучковском районе работница ЗАГСа расторгла брак без волеизъявления одного из супругов. Об этом сообщил
У супругов остался несовершеннолетний ребенок. Несмотря на это, сотрудница расторгла брак и выдала соответствующее свидетельство.
В отношении женщины вынесли постановление, которое направили в следственный отдел для решения вопроса об уголовном преследовании по части 1 статьи 292 УК РФ. Согласно статье, ей может грозить два года лишения свободы.
Начальнику ГУ ЗАГС Рязанской области внесли представление об устранении нарушений, которое удовлетворили. Сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.