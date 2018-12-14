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15:06, 14 декабря 2018 871
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В Рязанской области на работницу ЗАГСа завели дело за незаконный развод 1

В Рязанской области на работницу ЗАГСа завели дело за незаконный развод

В Чучковском районе работница ЗАГСа расторгла брак без волеизъявления одного из супругов. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

У супругов остался несовершеннолетний ребенок. Несмотря на это, сотрудница расторгла брак и выдала соответствующее свидетельство.

В отношении женщины вынесли постановление, которое направили в следственный отдел для решения вопроса об уголовном преследовании по части 1 статьи 292 УК РФ. Согласно статье, ей может грозить два года лишения свободы.

Начальнику ГУ ЗАГС Рязанской области внесли представление об устранении нарушений, которое удовлетворили. Сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.


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