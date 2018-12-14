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9:26, 14 декабря 2018 2 675
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В России официально появились велосипедные зоны 1

В России официально появились велосипедные зоны

В России ввели термин «велосипедная зона» для обозначения участков, где велосипеды имеют преимущество перед машинами и где скорость ограничена 20 километрами в час. Положение вступило в силу с 14 декабря, передает РИА «Новости».

В этих зонах велосипеды могут двигаться по всей ширине проезжей части, которая предназначена для движения в этом направлении.

Пешеходам можно в таких зонах переходить проезжую часть в любом незапрещенном месте.

Велосипедистам также разрешат сквозной проезд в жилых зонах (автомобилистам такое движение запрещено). Помимо этого, для обозначения велосипедных зон вводятся новые знаки.

Раньше на некоторых Т-образных перекрестках, где разрешено движение только налево и есть две и более полосы движения, велосипедисты не могли двигаться ни в одном из направлений. Теперь им разрешили поворачивать с правой полосы.


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