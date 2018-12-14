В России официально появились велосипедные зоны

В России ввели термин «велосипедная зона» для обозначения участков, где велосипеды имеют преимущество перед машинами и где скорость ограничена 20 километрами в час. Положение вступило в силу с 14 декабря, передает РИА «
В этих зонах велосипеды могут двигаться по всей ширине проезжей части, которая предназначена для движения в этом направлении.
Пешеходам можно в таких зонах переходить проезжую часть в любом незапрещенном месте.
Велосипедистам также разрешат сквозной проезд в жилых зонах (автомобилистам такое движение запрещено). Помимо этого, для обозначения велосипедных зон вводятся новые знаки.
Раньше на некоторых Т-образных перекрестках, где разрешено движение только налево и есть две и более полосы движения, велосипедисты не могли двигаться ни в одном из направлений. Теперь им разрешили поворачивать с правой полосы.