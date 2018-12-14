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14:57, 14 декабря 2018 1 661
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В пятницу и в выходные в Рязани будут массово останавливать водителей 1

В пятницу и в выходные в Рязани будут массово останавливать водителей

В пятницу и в выходные в Рязани будут массово останавливать водителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Автоинспекторы особое внимание уделят пьяным водителям.

Отмечается, что проверять рязанцев полицейские будут не только на оживленных дорогах, но и на улицах областного и районных центров. Проверки пройдут как днем, так и ночью.

Рязанцев призвали не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые собираются ездить в пьяном состоянии.


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