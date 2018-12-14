В пятницу и в выходные в Рязани будут массово останавливать водителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Автоинспекторы особое внимание уделят пьяным водителям.
Отмечается, что проверять рязанцев полицейские будут не только на оживленных дорогах, но и на улицах областного и районных центров. Проверки пройдут как днем, так и ночью.
Рязанцев призвали не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые собираются ездить в пьяном состоянии.