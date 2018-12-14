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13:34, 14 декабря 2018 2 076
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В Михайловском районе прокуратура нашла нарушения в трех школьных столовых 1

В Михайловском районе прокуратура нашла нарушения в трех школьных столовых

В Михайловском районе прокуратура нашла нарушения в школьных столовых. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания в МОУ «Чапаевская СОШ», МОУ «Заревская СОШ», Козловском филиале МОУ «Михайловская СОШ №1» и МДОУ «Детский сад Колосок».

Отмечается, что образовательные учреждения принимали от поставщиков продукты без маркировок, повара работали без спецодежды, журналы бракеража заполнялись несвоевременно.

Кроме того, в одной из школ использовали молочный продукт, содержащий заменитель молочного жира, который не допускается в организации общественного питания образовательных учреждений.

В отношении директоров вынесены постановления о возбуждении производств по делам об административных правонарушениях по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ. Результаты проверок направили руководителю Роспотребнадзора по Рязанской области в Старожиловском районе.

Напомним, прокуратура проверяет питание в районных школах. Ранее в восьми рязанских школах нашли многочисленные нарушения.


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4 дня назад
Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил

Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил 1

В Солотче проходили съемки одной из сцен фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова. Корреспондент RZN.info посетил съемочную площадку и пообщался с участниками проекта.

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