В Михайловском районе прокуратура нашла нарушения в трех школьных столовых

В Михайловском районе прокуратура нашла нарушения в школьных столовых. Об этом сообщил
Проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания в МОУ «Чапаевская СОШ», МОУ «Заревская СОШ», Козловском филиале МОУ «Михайловская СОШ №1» и МДОУ «Детский сад Колосок».
Отмечается, что образовательные учреждения принимали от поставщиков продукты без маркировок, повара работали без спецодежды, журналы бракеража заполнялись несвоевременно.
Кроме того, в одной из школ использовали молочный продукт, содержащий заменитель молочного жира, который не допускается в организации общественного питания образовательных учреждений.
В отношении директоров вынесены постановления о возбуждении производств по делам об административных правонарушениях по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ. Результаты проверок направили руководителю Роспотребнадзора по Рязанской области в Старожиловском районе.
Напомним, прокуратура