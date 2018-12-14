В Горроще откроется новый пункт приема платежей КВЦ

В Горроще откроют новый пункт приема платежей КВЦ. Об этом сообщил
Пункт откроется по адресу улица Березовая, дом №1 строение 2. Пункт, работающий по адресу улица Березовая, дом №1 ГМ, закроется в субботу, 15 декабря.
Новый пункт приема заменит три устаревших, расположенных по адресам: улица Новоселов, дом №17, Касимовское шоссе, дом №34а, улица Советской Армии, дом №13а.
Режим работы нового пункта: с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:30, обед с 14:00 до 15:00, в субботу — с 10:15 до 18:35, воскресенье — выходной.