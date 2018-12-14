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17:19, 14 декабря 2018 226
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В 2019 году в России изменится порядок сдачи ЕГЭ

В 2019 году в России изменится порядок сдачи ЕГЭ

В 2019 году в России изменится порядок сдачи ЕГЭ. Изменения утверждены совместными приказами Министерства просвещения и Рособрнадзора, пишет «Российская газета».

По математике выпускники не смогут сдать сразу и базовый, и профильный экзамен: им придется выбрать что-то одно. Если школьники получит плохой результат, он сможет изменить выбранный уровень для повторной сдачи в резервные сроки.

Выпускники 2019 года помимо английского, французского, немецкого и испанского смогут сдать еще и китайский язык.

Также новым порядком предусмотрена возможность проведения экзамена по информатике в компьютерной форме. Отмечается, что «пока идет лишь апробация новой технологии»: массово ЕГЭ по информатике на компьютерах школьники начнут сдавать через несколько лет.

У девятиклассников итоговое сочинение по русскому языку станет допуском ко всем остальным экзаменам. Его будут проводить во вторую среду февраля. Формой оценки станут «зачет» или «незачет». Пересдача сочинения назначена на вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая.

Кроме того, выпускники прошлых лет при подаче заявления на сдачу ЕГЭ теперь смогут предоставить заверенную копию аттестата, а не оригинал.


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