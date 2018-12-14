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10:53, 14 декабря 2018 1 535
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Скопинец украл телефон через окно больничной палаты

Скопинец украл телефон через окно больничной палаты

Житель Скопина украл телефон через окно больничной палаты. Инцидент произошел ночью 30 июля, сообщила пресс-служба райсуда.

Установлено, что мужчина был пьян, когда проходил мимо здания ЦРБ. Он увидел мобильный, лежавший на тумбочке в палате №2. Злоумышленник попросил хозяйку телефона позвать некую женщину, а когда пациентка вышла в коридор, забрал сотовый и скрылся.

В отношении ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ.

Его признали виновным и приговорили к заключению в колонии строгого режима сроком на год и десять месяцев.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил

Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил 1

В Солотче проходили съемки одной из сцен фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова. Корреспондент RZN.info посетил съемочную площадку и пообщался с участниками проекта.

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