Скопинец украл телефон через окно больничной палаты

Житель Скопина украл телефон через окно больничной палаты. Инцидент произошел ночью 30 июля, сообщила
Установлено, что мужчина был пьян, когда проходил мимо здания ЦРБ. Он увидел мобильный, лежавший на тумбочке в палате №2. Злоумышленник попросил хозяйку телефона позвать некую женщину, а когда пациентка вышла в коридор, забрал сотовый и скрылся.
В отношении ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ.
Его признали виновным и приговорили к заключению в колонии строгого режима сроком на год и десять месяцев.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.