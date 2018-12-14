Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:46, 14 декабря 2018 493
 0    0

Рязанские врачи впервые провели микрохирургическую операцию на спинном мозге

Рязанские врачи впервые провели микрохирургическую операцию на спинном мозге

Рязанские врачи впервые провели микрохирургическую операцию на спинном мозге. Об этом сообщил сайт ОКБ.

Нейрохирурги проникли в спинной мозг 48-летней пациентки, добрались до опухоли и удалили ее.

«Мы применили микрохирургическую технику и ультразвуковой аспиратор. Это позволило минимально воздействовать на организм и не затронуть здоровые ткани. Благодаря этому мы дали шанс на жизнь нашей пациентке», — рассказал врач Андрей Косолапов.

Сейчас женщина восстанавливается после операции, для полного выздоровления нужна реабилитация.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:46, 14 декабря 2018
Рязанские врачи впервые провели микрохирургическую операцию на спинном мозге
16:17, 14 декабря 2018
В Горроще откроется новый пункт приема платежей КВЦ
15:06, 14 декабря 2018
В Рязанской области на работницу ЗАГСа завели дело за незаконный развод 1
14:33, 14 декабря 2018
Рязанские полицейские изъяли почти полкило марихуаны в трех районах области
14:22, 14 декабря 2018
В Сараях установили 20-метровую елку, спиленную в частном подворье
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 часа назад
Новый год за городом. Четыре совета для хорошего отдыха от Tele2

Новый год за городом. Четыре совета для хорошего отдыха от Tele2

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 35 948
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
10:53, 7 декабря 2018 34 771
Рязанка погибла на парковке ТЦ, катаясь на ватрушке 3
15:32, 8 декабря 2018 26 491
Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката. Видео
19:00, 9 декабря 2018 23 951
Пропавший 23-летний рязанец скончался в реанимации 3
17:52, 8 декабря 2018 22 019
Любимов рассказал об итогах съезда партии «Единая Россия»
Все новости
Форум