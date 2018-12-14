Рязанские врачи впервые провели микрохирургическую операцию на спинном мозге. Об этом сообщил
Нейрохирурги проникли в спинной мозг 48-летней пациентки, добрались до опухоли и удалили ее.
«Мы применили микрохирургическую технику и ультразвуковой аспиратор. Это позволило минимально воздействовать на организм и не затронуть здоровые ткани. Благодаря этому мы дали шанс на жизнь нашей пациентке», — рассказал врач Андрей Косолапов.
Сейчас женщина восстанавливается после операции, для полного выздоровления нужна реабилитация.