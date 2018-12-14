Рязанские полицейские изъяли почти полкило марихуаны в трех районах области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Сотрудники полиции получили информацию, что в Шумаши 31-летний местный житель может хранить наркотики. В его доме полицейские нашли пакет с 207 граммами конопли.
В селе Кипчаково Кораблинского района оперативники в доме 30-летнего мужчины в тайнике нашли 123 грамма марихуаны.
Во время осмотра жилища 22-летнего жителя поселка Заря Михайловского района сотрудники полиции нашли сверток с растительной смесью. Экспертиза показала, что он незаконно хранил 108 граммов конопли.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой злоумышленникам грозит до десяти лет колонии.