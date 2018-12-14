Рязанцам предложили оценить качество ремонта дорог. Соответствующий опрос опубликовали в группе «
На вопрос «Как вы оцениваете результаты дорожного ремонта?» предлагается четыре варианта ответов.
Проголосовать можно по
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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Рязанцам предложили оценить качество ремонта дорог. Соответствующий опрос опубликовали в группе «
На вопрос «Как вы оцениваете результаты дорожного ремонта?» предлагается четыре варианта ответов.
Проголосовать можно по
© RZN.info
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