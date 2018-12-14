Рокотянская усилила контроль за исполнением пожеланий рязанцев

Глава Рязани Юлия Рокотянская усилила контроль за исполнением пожеланий граждан. Об этом сообщил
В пятницу, 14 декабря, Рокотянская подписала постановление «Об исполнении решения комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской думы
В соответствии с документом администрации Рязани поручено до 21 декабря представить в гордуму информацию о фактическом исполнении работ, запланированных к реализации до конца года, по просьбам участников публичных слушаний по проекту бюджета.
Администрации поручено формировать ежеквартальные планы по исполнению поручений, данных рязанцами. Должны быть четко обозначены сроки заявленных работ, объемы финансирования и ответственные лица. Информация будет публиковаться на официальном сайте администрации Рязани.