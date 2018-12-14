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8:37, 14 декабря 2018 624
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Появилось видео с выпавшим из окна мужчиной на улице Вокзальной

Появилось видео с выпавшим из окна мужчиной на улице Вокзальной

Появилось видео с места происшествия на улице Вокзальной, где мужчина выпал из окна. Ролик опубликован в группе «Типичная Рязань» «ВКонтакте».

Инцидент произошел в четверг, 13 декабря, около дома №99.

По предварительной информации, мужчина покончил с собой.


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