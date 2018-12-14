Под Рязанью перевернулся «Датсун»

Под Рязанью перевернулся Datsun. Об этом очевидец написал в группе «
По его информации, ДТП произошло в ночь на пятницу, 14 декабря, около села Дашки-2 Рязанского района.
Как отметил автор сообщения, водитель был пьян. Машина вылетела с трассы в поле, совершив несколько переворотов.
На место происшествия приехали автоинспекторы, МЧС и скорая. Водителя достали из машины.
«Двери были заблокированы, найдя место деформации одной из дверей, очевидцы отогнули верхнюю часть двери и разблокировали правую пассажирскую дверь. В машине был снег. Стекла водительской двери выбиты. Раскопав водительскую дверь, обнаружили прижатые ноги», — написал автор сообщения.
Официальной информации о слуившемся пока нет.