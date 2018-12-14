На Ямале возбудили дело после смерти трехлетнего мальчика, задохнувшегося в стиральной машине

На Ямале следователи возбудили уголовное дело в отношении родителей трехлетнего мальчика, который задохнулся в стиральной машине. Об этом сообщил
Инцидент произошел ночью 13 декабря в городе Губкинский. В квартире местных жителей нашли тело трехлетнего мальчика. Как установила проверка, родителей ребенка не было дома и они не присмотрели за сыном, который ночью прошел в ванную комнату и проник внутрь стиральной машины. Мальчик задохнулся внутри нее.
В отношении супругов возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».