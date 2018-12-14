Минздрав предложил увеличить минимальный возраст продажи крепкого алкоголя

Министерство здравоохранения начало готовить законопроект об увеличении минимального возраста для продажи крепкого алкоголя. Об этом сообщил
Минимальный возраст предлагается увеличить до 21 года.
Как отметили в министерстве, повышенный возраст продажи алкоголя предусмотрен законодательством ряда стран. Международные научные исследования оценивают меру как эффективную, подчеркнули в ведомстве.
«Результаты социологических исследований показывают серьезную общественную поддержку таких мер. Так, согласно данным ВЦИОМ, в 2018 году повышение возраста для продажи алкогольной продукции
Возраст продажи алкоголя с содержанием этилового спирта более 16,5% предложили повысить до 21 с января 2020 года.