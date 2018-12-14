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13:49, 14 декабря 2018 1 650
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Минздрав предложил увеличить минимальный возраст продажи крепкого алкоголя

Минздрав предложил увеличить минимальный возраст продажи крепкого алкоголя

Министерство здравоохранения начало готовить законопроект об увеличении минимального возраста для продажи крепкого алкоголя. Об этом сообщил сайт ведомства.

Минимальный возраст предлагается увеличить до 21 года.

Как отметили в министерстве, повышенный возраст продажи алкоголя предусмотрен законодательством ряда стран. Международные научные исследования оценивают меру как эффективную, подчеркнули в ведомстве.

«Результаты социологических исследований показывают серьезную общественную поддержку таких мер. Так, согласно данным ВЦИОМ, в 2018 году повышение возраста для продажи алкогольной продукции поддержало 78% опрошенных россиян», — говорится в сообщении.

Возраст продажи алкоголя с содержанием этилового спирта более 16,5% предложили повысить до 21 с января 2020 года.


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