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11:57, 14 декабря 2018 1 626
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 15-16 декабря

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 15-16 декабря

Очередная рабочая неделя подходит к концу, а Новый год все ближе. В создании праздничного настроения помогут культурные события нашего города.

Уже в эти выходные череду мероприятий, посвященных Новому году, откроет парад Дедов Морозов. В рязанском цирке начинаются новогодние представления «Елка в цирке», а в Нити-арене рязанцы смогут посетить шоу «Растопи лед в сердце».

В концертном зале рязанской филармонии пройдет выступление Эмиля Кадырова и Рязанского губернаторского симфонического оркестра с программой, посвященной Муслиму Магомаеву. Там же состоится выступление Людмилы Николаевой и ансамбля «Русская душа».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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