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15:49, 14 декабря 2018 1 002
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Духовная поликлиника. Константин Райкин два часа читал рязанцам стихи

Духовная поликлиника. Константин Райкин два часа читал рязанцам стихи

В четверг, 13 декабря, в областной филармонии выступил народный артист России Константин Райкин. Актер представил спектакль «Над балаганом небо…» с произведениями Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Осипа Мандельштама, Лопе де Вега, Николая Рубцова, Александра Пушкина.

Райкин на протяжении двух часов читал стихи, не покидая сцену, на которой не было декораций. Перед каждым произведением он делал двухсекундные паузы, а после первого часа начал прерываться на небольшие монологи.

«У нас больше любят после смерти, чем при жизни. Это особенности нашего государства», — так артист размышлял о тяжелых судьбах российских поэтов.

Он рассказал, что тесно связан с Рязанью, так как здесь работает много его учеников. «У нас встреча без дураков, то есть тех, кто не пришел», — пошутил артист.

Актер отметил, что лица людей в зрительном зале меняются во время спектакля. «Стихи вообще полезно для здоровья слушать. Такая духовная поликлиника», — заключил Райкин.

Фото с сайта театра «Сатирикон»


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