Дональд и принцесса. Названы худшие пароли 2018 года

Названы 25 худших паролей, которые пользователи сети применяли в 2018 году. Рейтинг составила исследовательская компания SplashData, пишут «
Специалисты проанализировали более пяти миллионов шифров. Пятый год подряд в тройке антилидеров оказались комбинации «123456», password (пароль) и «123456789».
В десятку также попали пароли: «12345678», «12345», «111111», «1234567», sunshine (солнечный свет), qwerty, iloveyou (я тебя люблю).
Во второй десятке, по данным исследования, princess (принцесса), admin, welcome (добро пожаловать), «666666», abc123, footbal (футбол), «123123», monkey (обезьяна), «654321» и «!@#$%^&*".
Завершили топ-25 charlie («чарли»), aa123456, donald (дональд), password1 и qwerty123.
Отмечается, что princess, donald и charlie впервые попали в этот список.
Специалисты напомнили, что использование простого и угадываемого пароля делает учетную запись уязвимой для взлома, что может привести к утечке личных данных и финансовому мошенничеству.