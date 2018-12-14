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18:01, 14 декабря 2018 431
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Дональд и принцесса. Названы худшие пароли 2018 года

Дональд и принцесса. Названы худшие пароли 2018 года

Названы 25 худших паролей, которые пользователи сети применяли в 2018 году. Рейтинг составила исследовательская компания SplashData, пишут «Известия».

Специалисты проанализировали более пяти миллионов шифров. Пятый год подряд в тройке антилидеров оказались комбинации «123456», password (пароль) и «123456789».

В десятку также попали пароли: «12345678», «12345», «111111», «1234567», sunshine (солнечный свет), qwerty, iloveyou (я тебя люблю).

Во второй десятке, по данным исследования, princess (принцесса), admin, welcome (добро пожаловать), «666666», abc123, footbal (футбол), «123123», monkey (обезьяна), «654321» и «!@#$%^&*".

Завершили топ-25 charlie («чарли»), aa123456, donald (дональд), password1 и qwerty123.

Отмечается, что princess, donald и charlie впервые попали в этот список.

Специалисты напомнили, что использование простого и угадываемого пароля делает учетную запись уязвимой для взлома, что может привести к утечке личных данных и финансовому мошенничеству.


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Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил

Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил 1

В Солотче проходили съемки одной из сцен фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова. Корреспондент RZN.info посетил съемочную площадку и пообщался с участниками проекта.

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