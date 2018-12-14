Центробанк повысил ключевую ставку второй раз за год

На заседании в пятницу, 14 декабря, совет директоров Центробанка решил повысить ключевую ставку еще на 25 б.п. — до 7,75%. Об этом
Это второе повышение после нескольких лет последовательного снижения ставки: в сентябре ЦБ поднял ставку на 25 б.п.
Одновременно регулятор сообщил, что возобновляет с 15 января закупки иностранной валюты по бюджетному правилу.
Ранее аналитики (26 человек из 42) считали, что ЦБ не будет менять ключевую ставку. Однако председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предупреждала, что рассматривать будут оба варианта.