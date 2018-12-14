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13:54, 14 декабря 2018 741
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Центробанк повысил ключевую ставку второй раз за год

Центробанк повысил ключевую ставку второй раз за год

На заседании в пятницу, 14 декабря, совет директоров Центробанка решил повысить ключевую ставку еще на 25 б.п. — до 7,75%. Об этом сообщает регулятор.

Это второе повышение после нескольких лет последовательного снижения ставки: в сентябре ЦБ поднял ставку на 25 б.п.

Одновременно регулятор сообщил, что возобновляет с 15 января закупки иностранной валюты по бюджетному правилу.

Ранее аналитики (26 человек из 42) считали, что ЦБ не будет менять ключевую ставку. Однако председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предупреждала, что рассматривать будут оба варианта.


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Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил

Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил 1

В Солотче проходили съемки одной из сцен фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова. Корреспондент RZN.info посетил съемочную площадку и пообщался с участниками проекта.

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