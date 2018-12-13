Замначальника скопинской колонии подозревают в организации побоев и взяточнистве

Замначальника одной из скопинских колоний подозревают во взяточнистве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщил
Следователи установили, что начиная с 2017 года осужденные неоднократно переводили деньги на карту сотрудника ИК, чтобы он организовал для них длительные свидания с родственниками. Размер взяток составлял от пяти до десяти тысяч рублей.
Таким же образом мужчина получил 30 тысяч за создание безопасных условий для одного из заключенных.
Кроме того, подозреваемый организовал избиение осужденного и попытался обвинить в этом сотрудников безопасности УФСИН, чтобы скрыть свои преступления.
В результате в отношении замначальника колонии возбудили уголовные дела по части 1 статьи 291.2 УК (пять эпизодов), части 2 статьи 290 УК, пункту «а» части 3 статьи 286 УК.
В ходе следствия обвиняемый не признал вину и пытался помешать установлению обстоятельств преступлений, поэтому его заключили под стражу.
Расследование продолжается.