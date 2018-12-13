За сутки у двух рязанских рецидивистов изъяли более 310 граммов марихуаны

За сутки рязанские полицейские изъяли 312 граммов марихуаны у мужчин из Касимова и Чучкова, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В Касимове оперативники получили информацию о том, что 40-летний неработающий местный житель хранит наркотики. Ранее он уже привлекался к ответственности за подобное преступление.
В доме задержанного нашли пакет с 190 граммами марихуаны.
В Сасове задержали 22-летнего жителя поселка Чучково. Он также ранее был судим. В одежде злоумышленника оперативники обнаружили 122 грамма марихуаны.
В обоих случаях возбудили уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ.