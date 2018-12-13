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11:48, 13 декабря 2018 1 722
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За сутки у двух рязанских рецидивистов изъяли более 310 граммов марихуаны

За сутки у двух рязанских рецидивистов изъяли более 310 граммов марихуаны

Фото: Pixabay.com

За сутки рязанские полицейские изъяли 312 граммов марихуаны у мужчин из Касимова и Чучкова, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Касимове оперативники получили информацию о том, что 40-летний неработающий местный житель хранит наркотики. Ранее он уже привлекался к ответственности за подобное преступление.

В доме задержанного нашли пакет с 190 граммами марихуаны.

В Сасове задержали 22-летнего жителя поселка Чучково. Он также ранее был судим. В одежде злоумышленника оперативники обнаружили 122 грамма марихуаны.

В обоих случаях возбудили уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ.


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