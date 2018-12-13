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14:18, 13 декабря 2018 3 656

Вареники и вечеринки. «Ресторан 62» представил афишу новогодних мероприятий

Вареники и вечеринки. «Ресторан 62» представил афишу новогодних мероприятий

«Ресторан 62» представил рязанцам афишу новогодних мероприятий. «Удобное месторасположение и демократичные цены дополняет список зажигательного праздника, тщательно продуманного организаторами», — анонсировали представители заведения.

1 и 2 января гостей ресторана ждет «Похмельный завтрак». Специально для тех, кто будет готов продолжить веселье, организуют завтрак со шведским столом и алкоголем. Начало в 12:00.

3 января для детей пройдет «елка 62». К маленьким гостям придут Дед Мороз и Снегурочка, которые покажут новогоднюю сказку. Детей ждут елка, подарки и вкусные угощения. Для них проведут мастер-классы, в том числе по раскраске пряников. Начало в 14:00.

4 января «Ресторан 62» ждет рязанцев на вечеринку «Пива много не бывает…» В этот день шеф-повар презентует пивное меню, а для любителей совместить приятное с полезным организуют шахматно-пивной турнир. Также в программе праздника конкурсы, связанные с этим напитком. Начало в 19:00.

В Рождество, 7 января, в ресторане пройдет «Вареник party» — презентация меню с более чем 20 видами вареников и пельменей ручной лепки. Гостей ждут дегустация, конкурсы и сюрпризы. Начало в 14:00.

Под Старый Новый год, 12 января, «Ресторане 62» организует праздник «Встречаемся под елкой!» Рязанцам пообещали танцы до утра под российские хиты в исполнении Елены Вариной. Начало в 19:00.

А 25 января в программе заведения вечер под названием «С нами Таня не заплачет…». В Татьянин день на вечеринку пригласят всех студентов и Татьян. Последних ожидает бонус — скидка на заказ 20%. Для гостей выступит кавер-группа «Менделеев» из Владимира. Начало в 19:00.

Забронировать столы можно по телефону: +7 (900) 606-57-35. Адрес «Ресторана 62»: Первомайский проспект, 62.


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