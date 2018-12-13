Вареники и вечеринки. «Ресторан 62» представил афишу новогодних мероприятий

«Ресторан 62» представил рязанцам афишу новогодних мероприятий. «Удобное месторасположение и демократичные цены дополняет список зажигательного праздника, тщательно продуманного организаторами», — анонсировали представители заведения.
1 и 2 января гостей ресторана ждет «Похмельный завтрак». Специально для тех, кто будет готов продолжить веселье, организуют завтрак со шведским столом и алкоголем. Начало в 12:00.
3 января для детей пройдет «елка 62». К маленьким гостям придут Дед Мороз и Снегурочка, которые покажут новогоднюю сказку. Детей ждут елка, подарки и вкусные угощения. Для них проведут мастер-классы, в том числе по раскраске пряников. Начало в 14:00.
4 января «Ресторан 62» ждет рязанцев на вечеринку «Пива много не бывает…» В этот день шеф-повар презентует пивное меню, а для любителей совместить приятное с полезным организуют шахматно-пивной турнир. Также в программе праздника конкурсы, связанные с этим напитком. Начало в 19:00.
В Рождество, 7 января, в ресторане пройдет «Вареник party» — презентация меню с более чем 20 видами вареников и пельменей ручной лепки. Гостей ждут дегустация, конкурсы и сюрпризы. Начало в 14:00.
Под Старый Новый год, 12 января, «Ресторане 62» организует праздник «Встречаемся под елкой!» Рязанцам пообещали танцы до утра под российские хиты в исполнении Елены Вариной. Начало в 19:00.
А 25 января в программе заведения вечер под названием «С нами Таня не заплачет…». В Татьянин день на вечеринку пригласят всех студентов и Татьян. Последних ожидает бонус — скидка на заказ 20%. Для гостей выступит кавер-группа «Менделеев» из Владимира. Начало в 19:00.
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