В рыбновской гостинице семейную пару обокрала пьяная знакомая

В Рыбном раскрыли кражу денег. Об этом сообщила
Вечером местная жительница с мужем отмечали семейный праздник в гостинице. К ним присоединилась 23-летняя знакомая. Женщины сходили в магазин, купили напитки, закуски и начали застолье.
После вечеринки все разошлись по комнатам. А наутро пострадавшая обнаружила пропажу кошелька, в котором было 3400 рублей и банковская карта. После этого она проверила телефон и увидела сообщение о снятии с карты 50 тысяч рублей.
Полицейские разыскали видео с камер системы охраны и выяснили местоположение банкомата, где снимались деньги.
Оказалось, что средства сняла знакомая пострадавшей. Девушку быстро разыскали и задержали. Похищенное изъяли.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, ей грозит до шести лет лишения свободы.