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15:43, 13 декабря 2018 1 855
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В рыбновской гостинице семейную пару обокрала пьяная знакомая

В рыбновской гостинице семейную пару обокрала пьяная знакомая

Фото: Pixabay.com

В Рыбном раскрыли кражу денег. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Вечером местная жительница с мужем отмечали семейный праздник в гостинице. К ним присоединилась 23-летняя знакомая. Женщины сходили в магазин, купили напитки, закуски и начали застолье.

После вечеринки все разошлись по комнатам. А наутро пострадавшая обнаружила пропажу кошелька, в котором было 3400 рублей и банковская карта. После этого она проверила телефон и увидела сообщение о снятии с карты 50 тысяч рублей.

Полицейские разыскали видео с камер системы охраны и выяснили местоположение банкомата, где снимались деньги.

Оказалось, что средства сняла знакомая пострадавшей. Девушку быстро разыскали и задержали. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, ей грозит до шести лет лишения свободы.


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3 дня назад
Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил

Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил 1

В Солотче проходили съемки одной из сцен фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова. Корреспондент RZN.info посетил съемочную площадку и пообщался с участниками проекта.

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