В Рязанской области женщина украла сережку с прилавка ювелирного салона

В Ряжске задержали злоумышленницу, подозреваемую в краже золотой сережки, которую местная жительница оставила на прилавке ювелирного магазина. Об этом сообщила
36-летняя местная жительница сообщила полиции, что у нее украли золотую сережку.
Ранее она заходила в ювелирный магазин, где примеряла украшения. Свою сережку она оставила на прилавке. Вернувшись в магазин, она обнаружила, что сережка пропала.
Выяснилось, что в одно время с пострадавшей в магазин зашла еще одна женщина.
Оперативники составили словесный портрет подозреваемой и опросили местных жителей, которые помогли установить личность женщины.
Женщину разыскали и нашли у нее в кармане пропавшую сережку.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.