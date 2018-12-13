В Анкаре скоростной поезд сошел с рельсов, погибли четыре человека

В Анкаре скоростной поезд сошел с рельсов. Состав следовал в Конью, передает РИА «Новости».
Как сообщил источнику губернатор города Васип Шахин, в результате аварии погибли четыре человека, 43 пострадали.
На месте происшествия работают врачи и спасатели.
Также отмечается, что причиной аварии стало столкновение с пригородным поездом. Посольство выяснит, есть ли среди пострадавших россияне.
İLK GÖRÜNTÜLER— NTV (@ntv) 13 декабря 2018 г.
Ankara'da yüksek hızlı tren kazası: Çok sayıda yaralı varhttps://t.co/CvIes6zpJ9 pic.twitter.com/YNDXwsbIkU