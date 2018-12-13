Рязанскому музею подарили пони шотландской породы

Желанновскому краеведческому музею подарили пони шотландской породы. Об этом сообщило издательство «
Отмечается, что подарок на 65-летний юбилей музея сделал житель села Ялтунова. Имя дли животного еще не придумали.
По словам директора музея Анны Антоновской, летом у пони появится жеребенок.
«Старожилы живого уголка — верблюд Василий и ослица Маша — уже подружились с новой соседкой. Маша даже разрешает ей есть из своей кормушки, а Василий свысока наблюдает за порядком. Туристы балуют их угощениями, привозят с собой морковку, капусту, хлеб», — рассказала изданию Антоновская.