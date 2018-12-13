Рязанские следователи разыскивают пропавшего бомжа

Рязанские следователи разыскивают 55-летнего Сергея Васильевича Паршина. Информацию опубликовали на
Известно, что с октября этого года мужчина проживал в Центре соцадаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, расположенном в селе Криуша Клепиковского района. 22 октября Паршин ушел из центра, в настоящее время его местонахождение не установлено.
Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, лысина, носит бороду, усы и очки, ходит при помощи палочки.
Предполагаемая одежда: куртка зеленого цвета, брюки темного цвета, резиновые тапки черного цвета.
По факту безвестного исчезновения мужчины проводится доследственная проверка. Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 (49142) 2-67-39, 8 (49131) 2-24-64 или 02 (112).