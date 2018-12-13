Рязанца задержали за кражу детской коляски из торгового центра

Полицейские задержали рязанца, похитившего детскую коляску. Об этом сообщила
В полицию обратилась 36-летняя женщина, которая сообщила, что у нее в торговом центре похитили коляску. Она оставила коляску в фойе. Вернувшись через некоторое время, рязанка увидела, что ее украли.
Позже полицейские нашли в интернете объявление о продаже похищенного. Связавшись с ее организатором, оперативники выяснили приметы злоумышленника.
Выяснилось, что коляску украл 35-летний рязанец, который ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и угрозу убийством. Похищенное изъяли.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.