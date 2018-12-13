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11:02, 13 декабря 2018 956
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Рязанца задержали за кражу детской коляски из торгового центра

Рязанца задержали за кражу детской коляски из торгового центра

Фото: Pixabay.com

Полицейские задержали рязанца, похитившего детскую коляску. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 36-летняя женщина, которая сообщила, что у нее в торговом центре похитили коляску. Она оставила коляску в фойе. Вернувшись через некоторое время, рязанка увидела, что ее украли.

Позже полицейские нашли в интернете объявление о продаже похищенного. Связавшись с ее организатором, оперативники выяснили приметы злоумышленника.

Выяснилось, что коляску украл 35-летний рязанец, который ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и угрозу убийством. Похищенное изъяли.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


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