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10:26, 13 декабря 2018 1 929

На Рязанском приборном заводе выбрали лучшего молодого монтажника радиоэлектронной аппаратуры

На Рязанском приборном заводе выбрали лучшего молодого монтажника радиоэлектронной аппаратуры

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в КРЭТ) прошел конкурс профессионального мастерства молодых рабочих по профессии «Монтажник РЭАиП». В нем участвовали представители пяти цехов.

Конкурсантам необходимо было за полтора часа произвести монтаж печатной платы и ответить на теоретические вопросы. За досрочное завершение работ начислялись дополнительные баллы.

Лучшим молодым монтажником РЭАиП завода стала Ольга Есакова из сборочно-монтажного цеха. На втором месте — Алена Ергина из цеха по производству товаров гражданского назначения. Замкнула тройку Елена Пономарева также из сборочно-монтажного цеха.

Победителю и призерам вручили дипломы и денежные премии, а всем участникам — памятные подарки.

«Я работаю монтажником на заводе чуть более года, имею третий разряд. Это мой первый профессиональный конкурс. Я очень волновалась, потому, что не знакома с тем видом плат, которые паяла. Мои цеховые наставницы при подготовке к состязаниям дали мне советы, как сделать пайку ровной, — поделилась впечатлениями Ольга Есакова. — Думаю, такие конкурсы нужно проводить для того, чтобы люди могли поверить в себя и свои силы».

Состязания молодых монтажников стали финальными в серии конкурсов профессионального мастерства АО «ГРПЗ» 2018 года. Всего на заводе в течение года прошло 11 конкурсов. В них приняли участие 77 человек из восьми цехов и производственных комплексов.


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