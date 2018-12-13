На личном приеме Рокотянская обсудила с рязанцами вопросы транспорта и спорта

В четверг, 12 декабря, Юлия Рокотянская провела личный прием граждан.
Речь на встрече шла о проблемах общественного транспорта, расселения аварийных домов, развития дополнительного образования и массового спорта, благоустройства и ремонта дорог.
Глава города отметила, что в гордуму поступил проект концепции развития транспорта. По ее словам, в ближайшее время над документом предстоит большая работа.
Среди инициатив, с которыми обратились к Рокотянской, — проект по популяризации и развитию шахматного спорта, который предполагает создание в парках и скверах шахматных площадок. Глава города поддержала идею.
Кроме того, на личном приеме отметили, что работы по ремонту набережной Рязанского кремля включили в план мероприятий на 2019 год. При проектировании и ремонте дорог также учтут предложения рязанцев по организации велодорожек.