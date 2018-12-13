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16:06, 13 декабря 2018 2 467
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Мы вводим новую систему жесткого контроля за выполнением поручений рязанцев — Рокотянская 6

Мы вводим новую систему жесткого контроля за выполнением поручений рязанцев — Рокотянская

В четверг, 12 декабря, депутаты городской думы приняли бюджет на 2019 и плановые периоды 2020-21 годов. 29 депутатов поддержали документ, пять депутатов от партии КПРФ проголосовали против.

Основные параметры бюджета озвучил вице-мэр Игорь Тишин.

Общая сумма доходов на 2019 год равна сумме расходов и составляет 9,4 млрд рублей.

Тишин отметил, что документ сформирован без учета субсидий из областного бюджета.

Глава Рязани Юлия Рокотянская подчеркнула, что бюджет сохранил свою социальную направленность.

На следующий год запланирована разработка проектной документации для строительства школы в Кальном, а также детского сада и школы в Семчине, продолжится возведение школы в Горроще, будет проведено проектирование ФОКа на улице Зубковой.

Более 6 млрд рублей пойдет на образование, на культуру — 461 млн, на развитие физкультуры и спорта — 109 млн рублей.

На благоустройство города заложено 680 млн рублей, еще 106 миллионов — на ремонт дорог. На программу формирования комфортной городской среды предусмотрено 15,3 млн рублей, из них 4,8 млн рублей — ремонт дворовых территорий и 10,5 млн рублей — благоустройство скверов и парков.

Рокотянская заявила, что мэрии поручено разработать муниципальную программу по развитию окраин Рязани.

«Проблемы там копились годами, для их решения требуется большая системная работа. По всем направлениям будут расставлены приоритеты, что необходимо сделать в первую очередь», — отметила глава Рязани.

Она заявила, что депутаты вводят новую жесткую систему контроля.

Администрации поручено сформировать ежеквартальные планы по исполнению поручений, данных рязанцами. Должны быть четко обозначены сроки заявленных работ, объемы финансирования и ответственные лица. «Мы будем требовать отчета об исполнении планов. Этой работе весь депутатский корпус придает первостепенное значение», — подытожила Юлия Рокотянская.


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