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11:38, 13 декабря 2018 2 635
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Незавершенные работы по благоустройству Рязани перенесут на следующий сезон

Незавершенные работы по благоустройству Рязани перенесут на следующий сезон

Незавершенные работы по благоустройству Рязани перенесут на следующий сезон. Об этом губернатор сказал во время прямой линии в четверг, 13 декабря.

Николай Любимов отрицательно ответил на вопрос от читателя RZN.info: «Считаете ли вы, что программа благоустройства сорвана?»

Однако глава региона признал, что некоторые подрядчики грубо сорвали сроки. Проблемы, по его словам, были и при работах на площади Ленина, в парке Гагарина и в ЦПКиО. При этом в большинстве дворов приемка состоялась.

«Надо серьезно контролировать этот процесс не в конце, а на всем протяжении. Это касается и мэрии, и общества. Если вы видите вопиющие нарушения при работах в вашем дворе, сообщите по существующим горячим линиям», — обратился к рязанцам Любимов.

Он также добавил, что необходимо более тщательно подходить к выбору подрядчиков. «Тех, кто сорвал сроки, включим в лист недобросовестных… Претензионная работа продолжается и будет завершена в ближайшее время», — пообещал губернатор.


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