Незавершенные работы по благоустройству Рязани перенесут на следующий сезон. Об этом губернатор сказал во время
Николай Любимов отрицательно ответил на вопрос от читателя RZN.info: «Считаете ли вы, что программа благоустройства сорвана?»
Однако глава региона признал, что некоторые подрядчики грубо сорвали сроки. Проблемы, по его словам, были и при работах на площади Ленина, в парке Гагарина и в ЦПКиО. При этом в большинстве дворов приемка состоялась.
«Надо серьезно контролировать этот процесс не в конце, а на всем протяжении. Это касается и мэрии, и общества. Если вы видите вопиющие нарушения при работах в вашем дворе, сообщите по существующим горячим линиям», — обратился к рязанцам Любимов.
Он также добавил, что необходимо более тщательно подходить к выбору подрядчиков. «Тех, кто сорвал сроки, включим в лист недобросовестных… Претензионная работа продолжается и будет завершена в ближайшее время», — пообещал губернатор.