Благотворительный проект МТС «Поколение М» получил гран-при международной премии

Творческо-благотворительный проект МТС « Поколение М » получил гран-при крупнейшей в Восточной Европе международной премии в сфере коммуникаций — Eventiada IPRA Golden World Awards. Компанию отметили в номинации «Корпоративные и общественные проекты. Лучший культурный проект».

Лауреатами премии в разное время становились такие компании, как Adidas, Google, IKEA, Samsung Electronics, BMW, Jaguar, Nestle, Coca-Cola, Mastercard. Для участия в 2018 году поступило порядка тысячи заявок из 13 стран.

«Международное жюри высоко оценило проект от МТС, который посредством цифровых инструментов объединяет идеи развития талантливых ребят из всех регионов страны и помощи тяжелобольным детям. Судьи отметили уникальность используемых в рамках „Поколения М“ механизмов филантропии, которые позволяют создавать эффективные системы творческо-интеллектуальных лифтов для развития детей и подростков», — рассказали в пресс-службе компании.

По словам президента Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA) Барта де Вриса, по-настоящему выдающиеся коммуникационные проекты — это всегда социально-острые кейсы, которые не просто помогают решать проблемы населения, но и становятся катализаторами для глобальных изменений в обществе.

«Все это мы увидели в проекте МТС „Поколение М“, который, по мнению жюри, на сегодня можно считать одной из лучших инициатив не только в российской, но и в мировой коммуникационной практике», — отметил Барт де Врис.

«Благотворительный проект „Поколение М“ стал digital-платформой для коллаборации власти, бизнеса и общества, целью которой является предоставление равного доступа к образованию и творческому развитию для детей всей страны, независимо от места проживания и финансовых возможностей родителей. Столь высокая оценка со стороны международного жюри означает признание вклада всех партнеров, вовлеченных в проект», — прокомментировала директор по связям с общественностью МТС Елена Кохановская.

Рязанские дети традиционно принимают активное участие в конкурсах проекта «Поколение М» и занимают призовые места. Так, в текущем году детский танцевальный дуэт Виктории Галикбаровой и Виктории Феколиной из Рязани победил в номинации «Танцевальный баттл» с постановкой «Две сестры».