Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:21, 13 декабря 2018 227
 0    0

Благотворительный проект МТС «Поколение М» получил гран-при международной премии

Благотворительный проект МТС «Поколение М» получил гран-при международной премии

Творческо-благотворительный проект МТС «Поколение М» получил гран-при крупнейшей в Восточной Европе международной премии в сфере коммуникаций — Eventiada IPRA Golden World Awards. Компанию отметили в номинации «Корпоративные и общественные проекты. Лучший культурный проект».

Лауреатами премии в разное время становились такие компании, как Adidas, Google, IKEA, Samsung Electronics, BMW, Jaguar, Nestle, Coca-Cola, Mastercard. Для участия в 2018 году поступило порядка тысячи заявок из 13 стран.

«Международное жюри высоко оценило проект от МТС, который посредством цифровых инструментов объединяет идеи развития талантливых ребят из всех регионов страны и помощи тяжелобольным детям. Судьи отметили уникальность используемых в рамках „Поколения М“ механизмов филантропии, которые позволяют создавать эффективные системы творческо-интеллектуальных лифтов для развития детей и подростков», — рассказали в пресс-службе компании.

По словам президента Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA) Барта де Вриса, по-настоящему выдающиеся коммуникационные проекты — это всегда социально-острые кейсы, которые не просто помогают решать проблемы населения, но и становятся катализаторами для глобальных изменений в обществе.

«Все это мы увидели в проекте МТС „Поколение М“, который, по мнению жюри, на сегодня можно считать одной из лучших инициатив не только в российской, но и в мировой коммуникационной практике», — отметил Барт де Врис.

«Благотворительный проект „Поколение М“ стал digital-платформой для коллаборации власти, бизнеса и общества, целью которой является предоставление равного доступа к образованию и творческому развитию для детей всей страны, независимо от места проживания и финансовых возможностей родителей. Столь высокая оценка со стороны международного жюри означает признание вклада всех партнеров, вовлеченных в проект», — прокомментировала директор по связям с общественностью МТС Елена Кохановская.

Рязанские дети традиционно принимают активное участие в конкурсах проекта «Поколение М» и занимают призовые места. Так, в текущем году детский танцевальный дуэт Виктории Галикбаровой и Виктории Феколиной из Рязани победил в номинации «Танцевальный баттл» с постановкой «Две сестры».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:20, 13 декабря 2018
Рязанцев предупредили об опасности неправильной эксплуатация резервных источников электричества
14:11, 13 декабря 2018
В Рязанской области женщина украла сережку с прилавка ювелирного салона
13:24, 13 декабря 2018
С начала года в авариях в Рязанской области пострадали больше 150 детей
13:21, 13 декабря 2018
Благотворительный проект МТС «Поколение М» получил гран-при международной премии
12:52, 13 декабря 2018
Губернатора попросили сделать автобусную остановку возле перинатального центра
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Гендиректор МРСК Центра определил ключевые направления развития сети Рязанской области

Гендиректор МРСК Центра определил ключевые направления развития сети Рязанской области

В рамках рабочей поездки Игорь Маковский осмотрел энергообъекты региона.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 35 738
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
10:53, 7 декабря 2018 34 330
Рязанка погибла на парковке ТЦ, катаясь на ватрушке 3
15:32, 8 декабря 2018 26 295
Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката. Видео
19:00, 9 декабря 2018 23 435
Пропавший 23-летний рязанец скончался в реанимации 3
17:52, 8 декабря 2018 21 926
Любимов рассказал об итогах съезда партии «Единая Россия»
Все новости
Форум