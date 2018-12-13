Автосалон Форд Лидер пригласил рязанцев на новогоднюю елку

Официальный дилер Ford
В программе праздника творческие мастер-классы, сладкая вата, розыгрыш ценных призов от партнеров мероприятия, фотосессия, праздничные угощения, аниматоры и сюрпризы.
Специалисты по продаже автомобилей предложат выгодные условия на покупку Ford и ответят на любые вопросы клиентов. В этот день выгода на приобретение машины достигнет максимума — 340 тысяч рублей*. Автомобили в наличии и с ПТС.
Кроме того, рязанцы смогут проверить в действии новые автомобили Ford. Записаться на тест-драйв можно по телефону +7 (4912) 503-403.
Адрес автосалона Форд Лидер: Московском шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5-Молл», телефон +7 (4912) 503-403. Начало новогодней елки в 12:00.
*Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте проведения, размере выгоды, месте и порядке их получения уточняйте у официального дилера Ford «Форд Лидер» и по телефону +7 (4912) 503-403. Не является публичной офертой.