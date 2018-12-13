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10:39, 13 декабря 2018 1 621

Автосалон Форд Лидер пригласил рязанцев на новогоднюю елку

Автосалон Форд Лидер пригласил рязанцев на новогоднюю елку

Официальный дилер Ford Форд Лидер пригласил рязанцев на новогоднюю елку, которая пройдет 16 декабря в 12:00. Гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка.

В программе праздника творческие мастер-классы, сладкая вата, розыгрыш ценных призов от партнеров мероприятия, фотосессия, праздничные угощения, аниматоры и сюрпризы.

Специалисты по продаже автомобилей предложат выгодные условия на покупку Ford и ответят на любые вопросы клиентов. В этот день выгода на приобретение машины достигнет максимума — 340 тысяч рублей*. Автомобили в наличии и с ПТС.

Кроме того, рязанцы смогут проверить в действии новые автомобили Ford. Записаться на тест-драйв можно по телефону +7 (4912) 503-403.

Адрес автосалона Форд Лидер: Московском шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5-Молл», телефон +7 (4912) 503-403. Начало новогодней елки в 12:00.

*Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте проведения, размере выгоды, месте и порядке их получения уточняйте у официального дилера Ford «Форд Лидер» и по телефону +7 (4912) 503-403. Не является публичной офертой.


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2 дня назад
Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил

Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил 1

В Солотче проходили съемки одной из сцен фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова. Корреспондент RZN.info посетил съемочную площадку и пообщался с участниками проекта.

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