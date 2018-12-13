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10:18, 13 декабря 2018 1 181

Аптеки «СПРЭЙ» объявили скидки в 15 и 25 процентов на ортопедические товары

Аптеки «СПРЭЙ» объявили скидки в 15 и 25 процентов на ортопедические товары

Аптеки «СПРЭЙ» объявили скидки в 15 и 25 процентов.

В рамках акций с декабря по январь рязанцы смогут приобрести ортопедические подушки дешевле на 15 процентов, а ортопедическую обувь — на 25 процентов. Кроме того, в декабре действует 15-процентная скидка на компрессионый трикотаж.

Ортопедические отделы в аптеках «СПРЭЙ» предлагают большой выбор изделий для профилактики и лечения заболеваний позвоночника, суставов, стоп и вен, а также для реабилитации после травм и операций.

Получить более подробную информацию об акциях можно на сайте, по телефону +7 (4912) 96-21-21 или в аптечных пунктах, расположенных по адресам Первомайский проспект, 35 и улица Новоселов, 21-а.


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