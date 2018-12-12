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16:48, 12 декабря 2018 138
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В Госдуму внесли проект о наказании за оскорбление государства в интернете

В Госдуму внесли проект о наказании за оскорбление государства в интернете

В Госдуму внесли законопроект, который вводит административную ответственность за оскорбление Конституции и государства в интернете. Об этом передает РИА «Новости».

По словам одного из авторов документа Андрея Клишаса, сейчас наказание можно получить за проявления неуважения в общественных местах, надругательство над государственными символами и оскорбление представителей власти.

Он отметил, что правила должны соблюдаться и в сети. Также инициатор предложил дополнить статью «Мелкое хулиганство», указав ответственность за распространение в сети материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам власти.


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