В Госдуму внесли проект о наказании за оскорбление государства в интернете

В Госдуму внесли законопроект, который вводит административную ответственность за оскорбление Конституции и государства в интернете. Об этом передает РИА «
По словам одного из авторов документа Андрея Клишаса, сейчас наказание можно получить за проявления неуважения в общественных местах, надругательство над государственными символами и оскорбление представителей власти.
Он отметил, что правила должны соблюдаться и в сети. Также инициатор предложил дополнить статью «Мелкое хулиганство», указав ответственность за распространение в сети материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам власти.