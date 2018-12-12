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8:28, 12 декабря 2018 2 887
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В Госдуме предложили сделать День Конституции выходным 1

В Госдуме предложили сделать День Конституции выходным

Фото: Ru.wikipedia.org

В Госдуме предложили сделать День Конституции выходным. С такой идеей выступил первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Одновременно с этим он предложил сделать рабочим 12 июня — День России, пишет РИА «Новости».

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил, что День Конституции надо сделать нерабочим для повышения статуса праздника.

День Конституции отмечается в России 12 декабря. Именно в этот день в 1993 году ее приняли всенародным голосованием. До 2005 года день был выходным.


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