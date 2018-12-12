В Ермишинском районе чиновники оплатили штраф деньгами, предназначенными на ремонт водопровода

В Ермишинском районе чиновники оплатили штраф деньгами, которые были предназначены на ремонт водопроводной системы Мердушинского сельского поселения. Об этом сообщил
Известно, что местную администрацию привлекли к ответственности по статье 6.3 КоАП (нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Штраф в размере десяти тысяч рублей оплатили из бюджета поселения.
После этого в отношении главы администрации вынесли постановление о возбуждении дела по статье 15.14 КоАП, ему назначили штраф в размере 20 тысяч.